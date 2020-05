Fluminense reduz pena do goleiro Rodolfo, pego no doping, em um ano

Reprodução Pena de Rodolfo foi diminuída e sua multa, cancelada no RJ



O Fluminense apelou à Conmebol e conseguiu que a pena do goleiro Rodolfo, pego no doping em 2019, fosse reduzida em um ano e a multa pela infração de US$ 20 mil, cerca de R$ 107 mil, revogada.

A decisão foi tomada na última segunda-feira, em resposta a um recurso protocolado pelo clube, segundo informações do GloboEsporte.com.

Rodolfo havia sido punido com uma suspensão de três anos do futebol. Após pedido, o terceiro ano foi excluído, e o goleiro submetido a um sistema de controle de dopagem mensal. A multa não será mais cobrada por “não se enquadrar ao disposto no Código Mundial de Dopagem”. Se houver alguma revisão da sentença, a obrigada poderá pedir reembolso.

Rodolfo se transferiu para o Fluminense em 2018, com um campeonato de três temporadas. Pouco tempo tempos, ele foi flagrado no exame antidoping realizado após uma partida da Copa Sul-Americana.