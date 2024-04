Fluminense X Colo-Colo: acompanhe a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Fluminense e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores

Arte/Jovem Pan Fluminense e Colo-Colo se enfrentam no Maracanã



A Jovem Pan apresenta todas as emoções do jogo entre Fluminense X Colo-Colo hoje ao vivo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores. Você pode conferir a transmissão com imagem dos jornalistas da Jovem Pan Esportes. A narração é de Gabriel Dias, os comentários de Bruno Prado e a reportagem de Guilherme Napolis. Além disso, é possível ouvir a partida em AM 620 e FM 100,9.

Veja a transmissão aqui