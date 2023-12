Manchester City mantém soberania europeia, derrota o Fluminense por 4 a 0 e conquista o Mundial de Clubes

Tricolor das Laranjeiras leva gol cedo, esboça uma pressão, mas acaba dominado pelo adversário; é 10ª conquista seguida de um clube europeu

Giuseppe CACACE / AFP City goleia o Fluminense e conquista o Mundial de Clubes



Mesmo sem De Bruyne e Haaland, o Manchester City mostrou porque é o melhor time do mundo na atualidade. Jogando em Jeedah, na Arábia Saudita, a equipe de Pep Guardiola derrotou o Fluminense por 4 a 0 e conquistou o Mundial de Clubes pela primeira vez em sua história. Julián Álvarez e Phill Foden, duas vezes cada, marcaram os gols da vitória inglesa. O time inglês manteve a soberania europeia na competição. Desde 2012, uma equipe sul-americana não conquista o Mundial. Esta é 10ª conquista seguida de uma equipe europeia na competição. Mais cedo, o Al-Ahly, do Egito, bateu o Urawa Reds, do Japão, por 4 a 2 e ficou com o terceiro lugar. Logo no início da partida, aos 40 segundos, rolou o primeiro grito gol. Aké aproveita erro de Marcelo e chuta de fora área. O colombiano chuta de fora da área e manda na trave. No rebote Álvarez empurrou para o gol. Parecia que o time brasileiro sentiria o golpe. O Flu errou alguns passes que não costuma errar. O cenário melhorou e a equipe passou a ter posse de bola, mas não consegui quebrar o último bloco de marcacção dos ingleses. Logo, o City retomou o controle da partida e Foden, após belo passe de Rodri, tentou um cruzamento. Nino tentou cortas, mas contra o patrimônio. Com dois gols de vantagem, o City ficou confortável na partida. O Tricolor das Laranjeiras levou perigo em cabeçada de Arias, destaque da equipe de Fernando Diniz na primeira etapa, mas Ederson fez grande defesa. Grealish, de fora da área, quase marcou para os ingleses, mas Fábio fez boa defesa.

O Fluminense voltou desgatado para a segunda etapa. Em menos dez minutos, Fábio já havia feito três grandes defesas. As entradas de Lima, Alexsander e Diogo Barbosa nos lugares de Ganso, Marcelo e Felipe Melo, além de John Kennedy que já tinha entrado no intervalo fez com que a equipe desse uma respirada. Contudo, o ímpeto ofensivo da equipe de Guardiola não diminuiu e Foden ampliou para 3 a 0. Kennedy e Arias até tentavam. Foi dos pés de Kennedy a jogada mais bonita da equipe brasileira no jogo. Ele deixou dois marcadores e arriscou de longe, mas Ederson espalmou. Ainda deu tempo do City selar a vitória com um belo de Álvarez, que recebeu de de Matheus Nunes, driblou André e chutar forte rasteiro, sem chance para Fábio.

45′ – FIM DE JOGO! SEM ACRÉSCIMOS! Manchester City derrota o Fluminense por 4 a 0 e conquista o Mundial de Clubes pela primeira vez em sua história!

43′ GOL DO CITY! Julián Álvarez recebe de Matheus Nunes. Álvarez dribla André a bate no canto de Fábio. 4×0

39′ – John Kennedy leva cartão amarelo após carrinho em Matheus Nunes

Mais alterações no City! Foden, o melhor em campo, saiu para a entrada de Matheus Nunes. Oscar Bobb entrou na vaga de Aké.

33′ – Com três na marcação, John Kennedy limpa dois adversário e arrisca de longe. Ederson espalma.

29′ – Arias tenta cruzmaneto, mas a bola fica com Ederson.

Diniz tira Nino, que sentiu, e colocou Marlon. No City, saiu Rodri e entrou Akanji. Gvaridol entrou no lugar de Stones.

26′ – GOL DO CITY! Samuel Xavier vacila na marcação. Kovacic toca para Álvarez, que encontra Foden na área. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. City 3×0 Fluminense.

22′- Alexsander faz falta em Rodri e leva cartão amarelo. Jogo fica mais pegado.

21′ – Samuel Xavier cruzou para Cano, Ederson fez a leitura correta e saiu antes mesmo da tentativa do jogador da equipe brasileira e ficou com a bola.

19′ – Lima faz grande de jogada e toca para John Keneddy, que foi cercado pela marcação e não conseguiu a finalziação.

ALTERAÇÕES: Diniz promove três mudanças no Fluminense. Entram: Lima, Diogo Brabosa e Alexsander. Saíram: Ganso, Marcelo e Felipe Melo. Do outro Guardiola colocou Kovaci na vaga de Lewis.

13′ – Fluminense toca a bola, mas não consegue furar o bloqueio inglês.

11′ – Marcelo leva cartão amarelo após falta em Lewis

09′ – A toada segue a mesma. City pressiona a saída de bola, Fluminense tenta sair jogando, mas falta intensidade. Momento complicado para a equipe brasileira.

06′ – FÁBIO MAIS UMA VEZ! Em cobrança de falta, Foden recebe sozinho na área e chuta. Fábio defende parcialmente e a defesa afasta o perigo!

04 ‘ – Manchester City mais presente no ataque neste começo de segundo tempo.

03′ – FÁBIOOOOOOO – City chega com facilidade, Grealish toca para Foden, que enche o pé. Fábio defende! No rebote, Bernando Silva cabeceou, mas Fábio se recpeurou e fez outra defesa.

Fernando Diniz fez uma modificação no intervalo. John Kennedy entrou na vaga de Keno.

00′ – Começa o segundo tempo! Vamos para os 45 minutos da final do Mundial de Clubes

45′ – FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com gols de Álvarez e Nino (contra), o City vai para os vestiários vencendo por 2 a 0. Após o apito final, torcedores do Fluminense gritaram o nome da equipe, mesmo em desvantagem no marcador.

45′ – Mais três minutos de acréscimos!

44′ – Cenário do jogo mudou. City retomou o controle da posse e segue no controle da partida.

41′ – Grealish chuta de fora da área e obriga Fábio a fazer uma grande defesa.

39′ – Na cobrança de escanteio, Arias cabeceou, mas Ederson fez grande defesa! Na sequência, a arbitragem assinalou impedimento de Cano. QUASE!

39′ – Sozinho, Arias vai para o ataque e ganha escanteio para o time brasileiro.

36′ – Fluminense tenta sair para o contra-ataque, mas o City é bastante intenso e impede a jogada. Arias toca para Cano, que chutou do meio-campo, mas mandou pela linha de fundo.

35′ – Jogo reiniciado, Foden arriscou de fora da área, mas não levou perigo para Fábio.

34′ – Torcida do Fluminense grita “Time de Guerreiros” neste momento.

32′ – Jogadores pausam para hidratação. Faz muito calor em Jeedah!

31 – Rodri encontra Foden, que infltrou entre os zagueiros brasileiros. Mas a zaga do Flu afastou. Escanteio para o City!

30′ – Torcedores do Fluminense presentes no estádio segue apoiando e grita o nome do time.

26′ – GOL DO CITY! Rodri encontra Phil Foden que tentou cruzar. A bola desvia em Nino e encobre Fábio. Manchester City 2×0 Fluminense.

25′ – Aké cruza e Marcelo afasta. Julian Alvaréz arrisca de fora da área, mas foi travado e bola fica fácil com Fábio.

24′ – Marcelo tenta acionar Keno, mas a bola fica de graça com Ederson.

21′ – City recupera posse de bola e desacelera o jogo. Após troca de passes, Walker tenta chuta de fora da área, mas foi bloqueado por Marcelo. Time inglês consegue trocar passes depois de muito tempo.

20′ – Fluminense teve 76% de posse de bola nos últimos dez minutos de jogo.

18′ – Fabio mostra frieza, recebe de Nino marcado por Bernardo Silva e Foden, mas dribla o português e sai jogando.

16′ – Cano saiu na cara de Ederson e tentou driblar o goleiro brasileiro, mas foi derrubado. A arbitragem marcou pênalti, mas o VAR viu impedimento na jogada.

15′ – Enquanto os brasileiros trocavam passes, o City permanecia atrás da linha do meio campo. Felipe Melo tentou alçar uma bola mais longa, mas mandou pela linha de fundo.

12′ – Fluminense parecia que sentiria o golpe do gol sofrido logo cedo, mas fica mais tempo com a bola neste momento.

11′ – Keno arrisca de fora da área, mas manda a bola por cima do gol! Primeiro arremate do Tricolor das Laranjeiras no jogo.

10′ – Fluminense pressiona a saída de bola do City e recupera a posse, mas não consegue a finalização.

08′ – Equipe de Fernando Diniz troca passes no campo e evitar rifar a bola. Mesmo atrás do placar, o Fluminense mantém seu estilo de jogo

05′ – Fluminense tenta trocar passe na defesa e de novo perde a bola. Desta vez, a equipe corrigiu o erro e impediu a finalização do adversário

01′ – GOL DO CITY! Após falha de Marcelo, Álvarez aproveita o rebote em chute na trave abre o placar com apenas 40 segundos de jogo!

00′ – Bola rolando! Começa a final do Mundial de Clubes! Fluminense e Manchester City correm atrás da bola em Jeedah

PRÉ-JOGO: Jogadores fazem os últimos preparos antes da bola rolar!

PRÉ-JOGO: O confronto era bastante esperado. Diniz e Guardiola possuem ideia semelhantes e colocarão isso à prova no duelo de hoje. Mais detalhes você pode conferir aqui

PRÉ-JOGO: TÁ CHEGANDO A HORA! Neste momento os jogadores das duas equipes entram em campo em meio a um festival de luzes no estádio.

PRÉ-JOGO: O City também está pronto. Veja como a equipe de Guardiola entra em campo!

PRÉ-JOGO: O Fluminense está escalado para a decisão!

O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O MANCHESTER CITY, NA GRANDE FINAL DA COPA DO MUNDO DE CLUBES FIFA. VAMOS, FLUMINENSE! 🇭🇺

PRÉ-JOGO: Neste momento acontece a festa de encerramento da competição. David Guetta comanda a festa!

PRÉ-JOGO: Mais cedo, o Al-Ahly venceu o Urawa Reds por 4 a 2 e ficou com o terceiro lugar do Mundial de Clubes.

PRÉ-JOGO: Na semifinal, o Fluminense bateu o Al-Ahly por 2 a 0. Arias e John Kennedy marcaram os gols da vitória da equipe brasileira contra os egípcios. O City, por sua vez, bateu o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Hoibraten (contra), no primeiro tempo, e Kovacic e Bernardo Silva na etapa final.

PRÉ-JOGO: Ambos tentam conquistar o mundo pela primeira vez. O Fluminense derrotou o Boca Junior por 2 a 1 na final da Libertadores da América. O City, por sua vez, venceu a Inter de Milão na grande decisão da Champions League, a primeira de sua história.

PRÉ-JOGO: Olá! Acompanhe minuto a minuto a final do Mundial de Clubes 2023. Fluminense e Manchester City entram em campo nesta sexta-feira, 22, às 15h (horário de Brasília), em Jedaah, na Arábia Saudita