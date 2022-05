Forbes: Messi lidera lista de atletas mais bem pagos do mundo; Neymar fica na 4ª posição

O argentino recebeu 130 milhões de dólares (R$ 667,86 milhões) em ganhos brutos antes de impostos nos últimos 12 meses

EFE/EPA/Ian Langsdon Dono de sete Bolas de Ouro, Messi é o camisa 30 do Paris Saint-Germain



A Forbes divulgou na última quarta-feira, 11, a lista dos atletas mais bem pagos no mundo em 2022. O atacante Lionel Messi, craque do Paris Saint-Germain, lidera o ranking – o argentino recebeu 130 milhões de dólares (R$ 667,86 milhões) em ganhos brutos antes de impostos nos últimos 12 meses. O salário do dono de sete Bolas de Ouro, é verdade, foi reduzido em 22 milhões de dólares (R$ 113,02 milhões) em relação ao último ano, quando ainda defendia o Barcelona. Ainda assim, a perda financeira foi compensada pelo aumento de patrocínios na França.

Na segunda posição da tradicional revista, aparece o astro do basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, que arrecadou 121,2 milhões de dólares. Em seguida, aparecem os futebolistas Cristiano Ronaldo, do Manchester United, que ficou com 115 milhões de dólares durante o ano e o brasileiro Neymar, também do PSG – o camisa 10 da seleção brasileira e esperança do hexa da Copa do Mundo ganhou 95 milhões de dólares. O top 10 ainda é completado por astros da NBA, como Stephen Curry, Kevin Durant e Gianni Antetokounmpo, além de Roger Federer (tênis), Canelo Alvares (boxe) e Tom Brady (futebol americano).

Confira o ranking de 2022 (em dólares):