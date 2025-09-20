Fórmula 1 renova contrato do GP do Azerbaijão até 2030; etapa é conhecida por suas corridas imprevisíveis

Em oito edições, sete pilotos diferentes venceram — apenas Sergio Pérez, que voltará ao grid em 2026 pela equipe Cadillac, conquistou duas vitórias

Tolza Bozoglu/EFE Presente no calendário desde 2016, inicialmente como GP da Europa, a etapa é conhecida por suas corridas imprevisíveis



A Fórmula 1 anunciou neste sábado (20) a renovação do contrato com o Grande Prêmio do Azerbaijão até 2030. O acordo anterior previa a realização da prova em Baku somente até 2026. Presente no calendário desde 2016, inicialmente como GP da Europa, a etapa é conhecida por suas corridas imprevisíveis. Em oito edições, sete pilotos diferentes venceram — apenas Sergio Pérez, que voltará ao grid em 2026 pela equipe Cadillac, conquistou duas vitórias.

O circuito de rua da capital azeri é considerado um dos mais desafiadores da temporada, com curvas estreitas e longas retas. Neste sábado, o traçado bateu o recorde de bandeiras vermelhas em classificações, com seis interrupções, superando marcas anteriores de São Paulo (2024) e Emília-Romanha (2022).

“O circuito é único, com trechos técnicos e longas retas que atravessam o litoral e o centro histórico, proporcionando sempre muito entretenimento”, afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1, ao destacar a receptividade da cidade de Baku. O GP do Azerbaijão será disputado neste domingo (21), às 8h (horário de Brasília). Max Verstappen larga na pole position, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, parte da 13ª colocação.