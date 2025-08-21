Fortaleza afasta Deyverson e mais dois jogadores após eliminação na Libertadores

Renato Paiva inicia reformulação para tentar evitar rebaixamento no Brasileirão; jogadores seguem treinando, mas não serão mais relacionados

Marcus Wernner/WPP/Estadão Conteúdo CE - LIBERTADORES/FORTALEZA X VÉLEZ SARSFIELD - ESPORTES - Deyverson, do Fortaleza, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025 entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, da Argentina, realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (12). 12/08/2025



O técnico Renato Paiva iniciou, nesta quinta-feira (21), uma reformulação no elenco do Fortaleza após a eliminação do clube nas oitavas de final da Libertadores. O atacante Deyverson, o volante Zé Welison e o goleiro Magrão estão fora dos planos do treinador para a sequência da temporada. Em vídeo divulgado pelo próprio clube, Paiva evitou citar nomes, mas explicou que os atletas continuam treinando normalmente, embora não sejam mais relacionados para os jogos da Série A. O comandante justificou a decisão como parte de um processo para “emagrecer” o elenco e manter o foco na luta contra o rebaixamento.

“Temos de ter menos jogadores. Só restou o Campeonato Brasileiro, e precisamos de foco total para conseguir vitórias. Decidi, junto com a direção, reduzir o grupo e apostar em peças diferentes. Mas é importante dizer que esses atletas não têm culpa da eliminação na Libertadores ou da nossa situação na tabela”, afirmou Paiva.

A decisão ocorre em meio a forte pressão da torcida. Após o retorno da Argentina, onde o time foi derrotado pelo Racing, torcedores protestaram no aeroporto e na sede do clube. Nesta quinta, organizadas também estiveram no CT para cobrar elenco e comissão técnica.

Contratado com status de protagonista, Deyverson chegou ao Fortaleza no fim de março e acumulou 26 jogos, cinco gols e uma assistência. Porém, seu estilo irreverente gerou desgaste com parte da torcida. O atacante chegou a prometer levar o clube à final da Libertadores, mas viveu episódios polêmicos, como a comemoração em que lesionou o companheiro Moisés e simulações em campo que irritaram os torcedores. Na partida contra o Racing, em que o Fortaleza foi eliminado, errou o passe que originou o segundo gol argentino e acabou substituído.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Zé Welison atuou 25 vezes em 2025, com um gol e duas assistências, mas não conseguiu se firmar na temporada. Já Magrão, usado em momentos de emergência após lesões de João Ricardo e Brenno, teve atuações contestadas, como no jogo contra o Grêmio, quando cometeu dois pênaltis em poucos minutos. Penúltimo colocado do campeonato, com apenas 15 pontos em 19 rodadas, o Fortaleza enfrenta o Mirassol neste domingo (24), na Arena Castelão, em busca de reação para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA