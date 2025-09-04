Fortaleza anuncia técnico Martín Palermo para fugir do rebaixamento no Brasileirão

Ídolo do Boca Juniors chega para assumir o lugar de Renato Paiva, que comandou o time cearense em apenas 10 jogos, com uma vitória, três empates e seis derrotas

Reprodução/Instagram/@martinpalermo.ok Aos 51 anos, Palermo soma 13 na função de treinador



O Fortaleza anunciou a contratação de Martín Palermo até o fim da temporada, com opção de renovação para 2026. O argentino é mais uma aposta da direção em um estrangeiro para recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro e fugir do rebaixamento à Série B. Palermo chega para assumir o lugar de Renato Paiva. O português comandou o time cearense em apenas 10 jogos, com uma vitória, três empates e seis derrotas. A estreia do técnico é prevista para o confronto contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão, dia 13, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O time é o vice-lanterna, com 15 pontos, cinco acima do Sport.

“Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação”, afirmou o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.

“É um profissional que já conhecia o Fortaleza devido a uma amizade com Vojvoda, já conversaram sobre o Clube. Que a gente possa abraçá-lo pois Palermo acreditou no nosso projeto, no nosso desafio. Ele quer vencer no Fortaleza e no futebol brasileiro. Além de ter sido um atleta extremamente vitorioso, um dos melhores centroavantes de sua geração do futebol sul-americano e até mundial, com passagens na Seleção Argentina, com Copa do Mundo no currículo e um dos maiores ídolos do Boca Juniors”, detalhou Paz.

O último trabalho de Martín Palermo foi no comando técnico do Olímpia, do Paraguai, onde disputou 41 partidas, acumulando 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Nesse período, se consagrou Campeão do Clausura, garantiu a terceira colocação no Apertura e ainda alcançou as quartas de final da Copa do Paraguai.

“Ele já fez trabalhos semelhantes em outros clubes, como no Aldasivi e no Platense, ambos da Argentina, chegando em uma situação difícil e deixando as equipes em situações melhores na tabela. No Olímpia, chegou em uma situação complicada e se consagrou campeão mesmo com algumas dificuldades. Um nome que entendemos que vai agregar, que será bem recebido, que chega com uma comissão técnica experiente mas que vem muito aberto a trocar informações com os profissionais que aqui estão para que a gente possa passar para ele, com o máximo de velocidade todo o contexto de Série A, adversários e deslocamento”, concluiu o executivo.

Aos 51 anos, Palermo soma 13 na função de treinador. O primeiro trabalho do ex-atacante foi no Godoy Cruz. Ele ainda passou por Arsenal de Sarandí (Argentina), Unión Española (Chile), Pachuca (México) e Platense (Argentina). O melhor trabalho foi no Olímpia, pelo qual foi campeão paraguaio em 2024, seu único título como treinador. Foram 41 partidas, com 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

Com o novo comandante da equipe, chegam com ele os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.

Ainda conforme Paz, Palermo é amigo de Vojvoda e conhecia o Fortaleza pelo trabalho do compatriota. O ex-treinador do time estava no cargo desde maio de 2021 e saiu em julho deste ano, com aproveitamento de apenas 38% nesta temporada. Como jogador, Palermo é ídolo do Boca Juniors. Até hoje, o jogador que se aposentou em 2011 é o artilheiro do clube na história, com 338 gols.

