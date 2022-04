Fortaleza estreia com derrota por 2 a 1 para o Colo-Colo na Libertadores

Leão do Pici é o lanterna do Grupo F e, na próxima rodada, enfrenta o River Plate na Argentina

LC MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza e Colo-Colo fizeram bom jogo na Arena Castelão



Último brasileiro a estrear na Copa Libertadores da América 2022, o Fortaleza não começou bem. Nesta quinta-feira, 07, o Leão do Pici recebeu o Colo-Colo, na Arena Castelão, e perdeu por 2 a 0, gols de Lucero e Solari. A partida até foi equilibrada, com o Fortaleza indo para o ataque no primeiro tempo, mas aos 38 minutos, Martín Lucero bateu cruzado e abriu o placar. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Pablo Solari ampliou depois de falha da zaga. O Fortaleza, no entanto, não se intimidou com os gols e foi pra cima. Aos 25 minutos, Kayser recebeu no meio da grande área e diminuiu. Nos acréscimos, Benevenuto acertou a trave. O time cearense ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu igualar o marcador. O resultado deixa o Fortaleza na lanterna do Grupo F. O River Plate é o líder da chave. Na próxima quarta-feira, dia 13, o desafio é mais duro. Desta vez, o Fortaleza irá para Argentina enfrentar os líderes, às 21h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez.