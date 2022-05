Fortaleza faz 4 a 3 no Colo-Colo e avança às oitavas de final da Copa Libertadores

Moisés fez dois, Pikachu e Romero completaram; Ceballos ficou marcado por dois gols contra

EFE/Elvis González Moisés marcou dois gols na partida



Na última rodada da fase de grupos, o Fortaleza garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 25, a equipe cearense viajou até o Chile para enfrentar o Colo-Colo e venceu por 4 a 3, assegurando o segundo lugar do Grupo F com 10 pontos. O resultado foi construído com facilidade. Logo aos três minutos, Romero recebeu livre na área, bateu no alto e abriu o placar. Aos 25, Moisés chutou na saída de Cortés e ampliou. A partida ficou dramática quando aos 45 minutos, Ceballos fez contra e deixou 2 a 1. No segundo tempo, aos seis minutos, o zagueiro Rojas foi expulso e deixou a vida do Colo-Colo mais difícil. Três minutos depois, Moisés fez mais um gol em lance de contra-ataque. Com a classificação (quase) garantida, o Leão do Pici não parou de fazer gol. Aos 16, Yago Pikachu recebeu de Moisés e fez o quarto. Dois minutos depois, Cabellos fez outro gol contra deixando o placar em 4 a 2. Aos 35, Leonardo Gil fez mais um para o Colo-Colo e o drama voltou. Mas o Fortaleza segurou o resultado e seguiu.