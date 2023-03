Fortaleza perde novamente para o Cerro Porteño e é eliminado na Pré-Libertadores

Leão do Pici não conseguiu reverter o placar de 0 a 1 da ida e ainda levou 2 a 1 nesta quinta-feira

Reprodução/ twitter @Libertadores Fortaleza não conseguiu reverter o placar de 0 a 1 da ida e foi eliminado



O Fortaleza está eliminado da Copa Libertadores. A equipe cearense perdeu para o Cerro Porteño nesta quinta-feira, 16, por 2 a 0 (3 a 0 no agregado) ainda na terceira fase e não conquistou a vaga para a fase de grupos. O jogo no Estádio General Pablo Rojas foi equilibrado. Aos 6 minutos, Jean fez grande defesa e evitou o gol do Leão do Pici. Mas quem abriu o placar foi o Cerro, com Carrizo aos 38 minutos. Nos acréscimos, Thiago Galhardo teve outra chance e o goleiro brasileiro defendeu. No segundo tempo, o Fortaleza continuou tentando, mas aos 17 minutos, Aquino ampliou. Nos acréscimos, Guilherme diminuiu para 2 a 1. De forma diferente, o Atlético-MG avançou e se junta a Palmeiras, Flamengo, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense.