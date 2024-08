Fortaleza vence Rosario Central e pega o Corinthians nas quartas da Sul-Americana

Primeiro jogo da próxima fase acontecerá em Fortaleza, enquanto o segundo será realizado em Itaquera

O Fortaleza garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Rosario Central por 3 a 1 na Arena Castelão. O resultado foi uma virada significativa, já que o primeiro confronto entre as equipes terminou em empate de 1 a 1. Com essa vitória, o time cearense se prepara para enfrentar o Corinthians na próxima fase do torneio. O primeiro jogo das quartas de final ocorrerá em Fortaleza, enquanto o segundo será realizado em Itaquera. As partidas estão agendadas para as semanas de 18 e 25 de setembro, prometendo confrontos emocionantes entre as equipes.

No início do jogo, o Fortaleza enfrentou dificuldades para desenvolver suas jogadas ofensivas. No entanto, a dinâmica da partida mudou no segundo tempo. O Rosario Central abriu o placar com um gol de Mallo, mas a reação do Fortaleza foi rápida e eficaz. Lucero empatou a partida, e em seguida, Tinga e Pikachu ampliaram a vantagem para o time da casa. Nos minutos finais, Lucas Sasha selou a vitória com um gol nos acréscimos, garantindo a passagem do Fortaleza para a próxima fase do torneio.

