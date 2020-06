FPF e clubes enviam protocolo de segurança ao governo para volta do futebol em SP

Reprodução Torcedores no estádio do Palmeiras; time divide a liderança do Paulistão com o Santo André



A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes do Campeonato Paulista Série A1 se reuniram nesta sexta, 5, para elaborar o protocolo de retomada do futebol no estado, que começa aos poucos a flexibilizar as regras de isolamento estabelecidas durante a pandemia.

O documento será encaminhado ao Governo do Estado e às Prefeituras, com a descrição minuciosa de como pretendem promover a volta dos treinos seguindo as orientações sanitárias de saúde. No caso da Capital, o prefeito Bruno Covas determinou que todas as entidades dos diversos setores econômicos cadastrem suas propostas para que, de acordo com as fases do plano de reabertura do estado, sejam liberadas para voltar a funcionar.

O novo protocolo prevê a testagem de todos os profissionais envolvidos, retomada gradual dos treinamentos. Inicialmente, as atividades devem ser realizadas individualmente e em ambientes abertos, a exemplo do que vem acontecendo em outros estados.

Vale lembrar que os eventos que geram aglomeração, incluindo esportivos, estão previstos na Fase 5 da flexibilização. As cidades da região metropolitana estão na fase 1, e a Capital, na fase 2. Portanto, no caso da autorização da volta do futebol, nenhum evento poderia ser realizado com público por enquanto.

Os dirigentes encaminharam a proposta para o Governo, e aguardam a resposta até a próxima terça-feira, 9, quando deve acontecer uma nova reunião.