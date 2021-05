FPF confirma horário de clássico entre Corinthians e São Paulo neste domingo

Decisão segue o protocoolo estabelecido pela FPF junto ao Ministério Público que determina a realização das partidas após as 20h, quando o toque de recolher entra em vigor no Estado

Montagem sobre fotos/Reprodução/Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Foto: ANTÔNIO CÍCERO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, 2, pelo Campeonato Paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o horário do jogo entre Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista. A partida será disputada às 22h15 do domingo, 2, na Neo Química Arena, em São Paulo. A decisão segue o protocolo estabelecido pela FPF junto ao Ministério Público que determina a realização das partidas após as 20h, quando o toque de recolher entra em vigor no Estado. A partida será válida pela 10ª rodada do torneio. No momento, o Corinthians lidera o grupo A, com 21 pontos em 10 jogos, enquanto que o São Paulo é o primeiro colocado do grupo B, com 25 pontos. As duas equipes só perderam um jogo disputado até o momento. Devido ao avanço da Covid-19 no Estado, o Campeonato Paulista teve que passar por atualizações no calendário, que vem sendo divulgadas gradativamente pela FPF.