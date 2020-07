FPF confirma data e horários de Corinthians x Mirassol e Palmeiras x Ponte Preta

As decisões do Campeonato Paulista 2020 estão marcadas para os dias 5 e 8 de agosto

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Gil marcou no clássico entre Corinthians e Palmeiras



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, na tarde desta sexta-feira (31), a data e os horários das semifinais do Campeonato Paulista. Corinthians e Mirassol se enfrentarão no domingo (2), na Arena do Alvinegro, em Itaquera, às 16 horas. Já Palmeiras e Ponte Preta farão o outro duelo no mesmo dia, no Allianz Parque, às 19 horas. Os vencedores dos dois confrontos fazem as finais do Estadual, marcadas para os dias 5 e 8 de agosto.

O Alvinegro se classificou para a semifinal após despachar o RB Bragantino, time que era sensação do Paulista com a melhor campanha até então. O rival do Timão será o Mirassol, que surpreendeu a vencer o São Paulo por 3 a 2, no Morumbi. Na outra chave, o Palmeiras avançou após ganhar do Santo André por 2 a 0, em partida dramática até os minutos finais. A Ponte Preta, por sua vez, derrotou o Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro.