FPF define arbitragem das quartas de final do Paulistão; veja

Confira os árbitros dos jogos São Paulo x São Bernardo, RB Bragantino x Santo André, Palmeiras x Ituano e Corinthians x Guarani

César Greco/ Agência Palmeiras Raphael Claus apitará RB Bragantino x Santo André



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira, 21, a escala de arbitragem dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Para o primeiro duelo, entre São Paulo e São Bernardo, nesta terça-feira, no Morumbi, o juiz principal será Douglas Marques Flores. Com 36 anos, ele trabalhou em dez partidas desta edição do Estadual, sendo duas envolvendo o Tricolor paulista. Na primeira, o árbitro comandou a vitória diante do Santo André por 1 a 0, no Cícero Pompeu de Toledo, pela quinta rodada. Depois, Douglas apitou a derrota para o rival Palmeiras, também no estádio localizado na Zona Sul da capital – na ocasião, os são-paulinos criticaram a expulsão do lateral-direito Rafinha. Já do lado do Bernô, o profissional da FPF esteve em campo no empate com o Palmeiras, na rodada 2.

No confronto entre RB Bragantino e Santo André, marcado para as 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 23, quem apita é o experiente Raphael Claus. Com oito jogos neste Paulistão, incluindo o clássico entre Palmeiras e Santos, o juiz é um dos cotados para representar a arbitragem brasileira na Copa do Mundo do Catar. Já no mesmo dia, a partir das 21h35, Thiago Luís Scarascati comanda Palmeiras x Ituano, no Allianz Parque. Com 38 anos, ele apitará o 11º jogo desta edição do Estadual, sendo o primeiro do Verdão e o segundo da equipe de Itu – ele trabalhou no empate com a Água Santa. Por fim, na quinta-feira, 24, Flavio Rodrigues de Souza estará em Corinthians x Guarani, na Neo Química Arena, em Itaquera – a bola rola a partir das 19 horas. Até aqui, ele apitou quatro duelos do Paulista 2022, sendo a derrota do Timão para o São Paulo um deles.