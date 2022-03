FPF divulga datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista; confira

Palmeiras e RB Bragantino abrem as semis no sábado, às 18h30, no Allianz Parque

RAFAEL ASSUNçãO/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras define em casa vaga para a grande decisão de 2022



Os semifinalistas do Campeonato Paulista 2022 estão definidos. O Corinthians foi o último time a se classificar, nesta quinta-feira, ao vencer o Guarani nos pênaltis. A equipe do Parque São Jorge faz o clássico Majestoso, contra o São Paulo, no domingo dia 27, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, já que o Tricolor tem melhor saldo de gols. O jogo terá transmissão da Record em tv aberta e do Premiere no canal fechado. TNT Sports, HBO Max e Paulistão Play também transmitem. Já o Palmeiras que se classificou ao vencer o Ituano por 2 a 0, enfrenta o RB Bragantino no sábado dia 26, às 18h30, no Allianz Parque. Dono da melhor campanha da competição, caso o Verdão avance para a final o segundo jogo será no estádio da Barra Funda. A partida de sábado será transmitida pelo Youtube da FPF, Premiere e Paulistão Play.

Confira abaixo os dias e horários das semifinais:

SÁBADO DIA 26

18h30 – Palmeiras x RB Bragantino

Transmissão: Youtube, Premiere e Paulistão Play

DOMINGO DIA 27

16h – São Paulo x Corinthians

Transmissão: Record TV, Estádio TNT Sports, HBO Max, Premiere e Paulistão Play