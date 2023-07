França empata com Jamaica em jogo sem gols pelo grupo do Brasil na Copa do Mundo feminina

Francesas não conseguiram furar a defesa jamaicana e amargaram um empate; resultado pode levar a Seleção Brasileira à liderança absoluta do Grupo F em caso de vitória nesta segunda-feira, 23

Marty MELVILLE/AFP França e Jamaica ficaram no 0 a 0 em suas estreias pela Copa do Mundo feminina



A seleção da França não conseguiu superar a defesa da Jamaica em um empate de 0 a 0 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo feminina neste domingo, 23, em Sidney, na Austrália. Ambas equipes fazem parte do Grupo F, que também conta com o Brasil e o Panamá. As francesas dominaram o jogo durante os 90 minutos de partida, mas em nenhum momento encontraram uma brecha na sólida retranca jamaicana, e agora terão um segundo duelo importante contra o Brasil no sábado, 29, partida que poderá ser decisiva na classificação para as oitavas de final. A Seleção Brasileira estreia contra o Panamá nesta segunda-feira, 24, às 8h (horário de Brasília). É a chance das brasileiras confirmarem o favoritismo dentro do grupo e assumirem a liderança com uma possível vitória contra as panamenses.

*Com informações da AFP