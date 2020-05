França: Partida de futebol irregular reúne mais de 400 pessoas em Estrasburgo

EFE / EPA / MOHAMMED BADRA Regras de isolamento social continuam em vigor na França



Centenas de pessoas se reuniram em Estrasburgo, na França, para uma partida de futebol irregular, contrariando as regras de distanciamento social em virtude da pandemia de covid-19. As imagens do jogo foram amplamente divulgadas nas redes sociais, e devem acarretar punições da prefeitura da cidade.

O jogo foi disputado em um pequeno estádio chamado Paco Mateo, em Lapoterie. Nos vídeos, é possível ver cerca de 400 pessoas nas arquibancadas e em campo. De acordo com o jornal local Dernières Nouvelles d’Alsace, a polícia municipal foi até o evento, mas os agentes não conseguiram controlar a situação.

Franções Marcade, presidente do Joie et Santé Koenigshoffen, ao qual o estádio pertence, afirmou que nenhum dirigente autorizou ou participou da organização do jogo entre os bairros de Neuhof e Hautepierre, e considerou o fato como “imperdoável e inaceitável”.

No momento, a França proíbe reuniões com mais de dez pessoas. Em declaração à emissora France Bleu, o conselheiro departamental Serge Oehler comentou que, com os vídeos, as autoridades tentarão identificar pessoas presentes no evento e que “haverá sanções”.

* Com EFE