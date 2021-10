France Football divulga finalistas da Bola de Ouro entre mulheres; Marta fica de fora

Entre as finalistas, três foram campeãs dos Jogos Olímpicos da Tóquio-2020 com a seleção canadense

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Marta foi eleita pela Fifa a melhor do mundo em seis oportunidades



A atacante Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo pela Fifa, ficou de fora da lista de finalistas da Bola de Ouro, tradicional prêmio entregue pela France Football. Através das redes sociais, a revista francesa divulgou na tarde desta sexta-feira, 8, uma relação com 20 nomes que concorrem à premiação, que está em apenas na segunda edição na categoria feminina. Na primeira, realizada em 2019, a norte-americana Megan Rapinoe consagrou-se como a grande vencedora. No ano passado, vale lembrar, o periódico cancelou o evento devido à pandemia do novo coronavírus.

Entre as finalistas, três foram campeãs dos Jogos Olímpicos da Tóquio-2020 com a seleção canadense. Confira quem está na briga pelo prêmio: Alexia Putellas (Espanha), Magdalena Eriksson (Suécia), Marie-Antoinette Katoto (França), Sam Kerr (Austrália) e Stina Blackstenius (Suécia), Lieke Martens (Holanda), Jessie Fleming (Canadá), Irene Paredes (Espanha), Ashley Lawrence (Canadá), Christine Sinclair (Canadá), Ellen White (Inglaterra), Christiane Endler (Chile), Jennifer Hermoso (Espanha), Fran Kirby (Inglaterra), Kadidiatou Diani (França), Wendie Renard (França), Samantha Mewis (EUA), Pernille Harder (Dinamarca), Vivianne Miedema (Holanda) e Sandra Paños (Espanha).