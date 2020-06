Fred vai de bicicleta de Belo Horizonte ao Rio para se apresentar ao Flu

View this post on Instagram

Foi dada a largada! É com muita alegria que divido aqui com vocês o “Tour do Fred”, uma ideia que nasceu com a vontade de ajudar e fazer a diferença pra quem precisa. Nosso objetivo é arrecadar cestas básicas pra cerca de 4 mil famílias nessa jornada que está começando hoje rumo ao CT do Fluminense. Para DOAR e entrar nessa corrente do bem é só clicar no link disponível na minha bio! Pra esse sonho se tornar realidade, tenho patrocinadores/amigos que abraçaram essa causa e se doaram de corpo e alma num prazo muito curto pra que tudo fosse possível. Estão comigo o @strava, a @sensebike e a @villefortatacarejo, além do apoio da @proxnutritionoficial e da @ert.uniformes, e a idealização do @timefrancismelo @francismelobh. Conto com vocês nessa jornada solidária! Eu pedalando, vocês doando de casa, e todos nós unidos por uma causa maior. Não esquece: pra doar, é só acessar o link disponível na minha bio. #TourDoFred #VaiTePegar #OFredVaiTePegar #FicaEmCasa