Fred é afastado do Fluminense após esposa testar positivo para covid-19

Atacante não enfrenta o São Paulo neste domingo; ele será submetido a novos exames durante a semana

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC Fluminense afastou Fred preventivamente da rodada deste domingo



O atacante Fred, do Fluminense, está fora do duelo da equipe contra o São Paulo, neste domingo, às 16h no Morumbi, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pelo departamento médico do clube, após a esposa do jogador testar positivo para o novo coronavírus. Embora o resultado de Fred tenha dado negativo, o Fluminense encarou o afastamento como uma medida preventiva.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais neste sábado, o Fluminense afirma que Fred será monitorado e testado nos próximos dias para que seja liberado para a sequência de jogos da equipe. “Enquanto isso, cumprirá quarentena”, diz o texto.

INFORMAÇÃO: O atacante Fred foi afastado preventivamente da partida de amanhã, contra o São Paulo. Embora tenha testado negativo no exame protocolar, feito na última quinta-feira, sua esposa testou positivo. pic.twitter.com/JDN86ckWLG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 5, 2020

Após a partida contra o Tricolor, o Flu, que ocupa atualmente na 6ª colocação, tem o clássico contra o Flamengo pela frente, no dia 9 de setembro, às 21h30, no Maracanã.