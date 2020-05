Fred e Fluminense negociam, e volta do atacante ao Rio pode estar próxima

Nelson Perez / Fluminense FC Fred e Fluminense estão próximos de acordo



Fred está cada dia mais próximo do Fluminense. O jogador e o clube estariam em fase avançada das negociações, restando apenas os trâmites burocráticos para a assinatura do contrato.

De acordo com informações do Globoesporte.com, a questão deve ser resolvida até o fim de semana, para que o ídolo da equipe seja anunciado no próximo domingo.

Fred está sem clube desde que se desligou do Cruzeiro por meio de uma ação judicial. O contrato com o Fluminense iria até o fim de 2022, com uma parte da renda fixa e outra, variável. O salário teria sido reduzido para se adequar à realidade do Tricolor.

Durante a quarentena, o meia faz treinos físicos em seu sítio, no interior de Minas Gerais. Os representantes do Fluminense devem ir a Belo Horizonte nesta sexta-feira para acertar detalhes da transferência.