Fred é liberado dos treinos do Cruzeiro até segunda-feira

André Fabiano/Estadão Conteúdo Fred



Fred e Cruzeiro ainda não chegaram a um acordo sobre o futuro do camisa 9. O atacante foi liberado dos treinos na Toca da Raposa II até segunda-feira (20), quando haverá uma nova reunião para definir a permanência ou não do jogador.

A diretoria do Cruzeiro já propôs uma redução salarial para Fred permanecer no clube para a disputa da Série B, porém, o atacante não demonstrou disposição para diminuir seus vencimentos. O camisa 9 tem contrato com a Raposa até o fim de 2020.

Fred vinha treinando normalmente com o restante do elenco do Cruzeiro desde o dia 6 de janeiro, quando a equipe se reapresentou.