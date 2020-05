Clubes e atletas lamentam morte de Vadão; veja homenagens

View this post on Instagram

Eu to tentando assimilar e entender a sua partida tão cedo! Tem pessoas que entram nas nossas vidas de uma maneira que nem sempre esperamos,pessoas que em tão pouco tempo,tornam-se como da nossa família. Você era uma pessoa absurdamente bondosa,de um coração gigante,que tentava abraçar todo mundo. Você adorava esse bonezinho rs,era sua marca! Gostava de papear,sorria das bobagens do Vaguinho e sempre nos olhava com olhar sereno. Foram raras as vezes que vc “brigou” com a gente,até seu chacoalhão era na “paz” rs. Sua passagem nessa vida foi linda! Você era pai,amigo,professor e parceiro de todos a sua volta. Que aí de cima você seja cuidado por Deus e aqui de baixo eu SEMPRE vou guardar você na minha vida e no meu coração! Obrigada por ser luz e amor. TE AMO PROFESSOR 🙏🏾😭😭😭😭😭