Abramovich recebe oferta de quase R$ 20 bilhões para vender o Chelsea

Grupo árabe manifestou interesse em adquirir o clube inglês; proposta envolve uma reforma no estádio londrino e investimentos na equipe de futebol feminino

EFE/EPA/ANDY RAIN - 02/03/2022 Roman Abramovich anunciou no início de março que o Chelsea está a venda



O Saudi Media Group, da Arábia Saudita, realizou nesta segunda-feira, 14, uma oferta de 2,7 bilhões de libras (R$ 18 bilhões na cotação atual) para adquirir o Chelsea de Abramovich. Na proposta, além de assumir o controle do clube londrino, o grupo também realizaria uma reforma no estádio Stamford Bridge e faria aportes de investimento na equipe de futebol feminino. Caso o principal patrocinador do clube, a empresa de telefonia móvel, ‘Three’, opte por não mais expor sua marca na camisa dos Blues, os sauditas ocupariam o espaço.

A proposta surgiu de Mohamed Alkhereiji, CEO do conglomeradod e engenharia Engineer Holding Group e diretor do grupo de mídias, que estudou em Londres e é torcedor do Chelsea. Por não ter garantias financeiras para concretizar a transação, o bilionário entrou em sociedade com Mohammed bin Khalid Al Saud, diretor da Saudi Telecom Company (STC), estatal de telecomunicações, para tornar-se o novo proprietário do clube inglês.