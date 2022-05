Abramovich venderá Chelsea para dono do Los Angeles Dodgers, afirma jornal

Consórcio liderado por Todd Boehly, proprietário do tradicional time de beisebol, irá sacramentar a nova aquisição nas próximas semanas; valores chegam a R$ 25 bilhões

Reprodução/Twitter/@Curtis_peprah Roman Abramovich está próximo de sacramentar a venda do Chelsea para dono do Los Angeles Dodgers



A venda do Chelsea está próxima de ser concretizada. Isso porque, segundo o jornal The Telegraph, o norte-americano Todd Boehly, dono do time de beisebol Los Angeles Dodgers e líder de um grande consórcio, irá assinar a compra do clube londrino nas próximas semanas. O periódico afirma que o fundo Clearlake Capital realizou uma proposta oficial e a enviou à Premier League (organização que comanda o Campeonato Inglês) e ao governo britânico. As cifras que o empresário irá pagar a Roman Abramovich, bilionário russo e atual proprietário do Chelsea, giram em torno de 4 bilhões de libras – ou R$ 25 bilhões, na cotação atual. Agora, a Premier League terá nos próximos dias o poder de aprovar a transferência do clube e emitir uma nova licença de funcionamento do governo, para que a venda seja oficialmente sacramentada.

*Com informações do Estadão Conteúdo