Acidente com ônibus de torcedores do Barcelona-EQU deixa 8 mortos no Peru

EFE/Paolo Aguilar

Um acidente com um ônibus que transportava torcedores do Barcelona-EQU matou oito pessoas e deixou 30 feridos neste sábado (15), na região de Piura, no Peru, perto da fronteira com o Equador, dois dias após a partida da equipe contra o Sporting Cristal, em Lima, pela Libertadores da América.

O ônibus da empresa Divino Niño saiu da estrada na curva de uma ladeira íngreme, no distrito de Los Organos, e caiu 15 metros em um penhasco, informou a imprensa local.

Após o acidente, os feridos foram resgatados pela polícia, bombeiros e agentes locais, que coordenaram sua transferência para vários hospitais de Piura e para a cidade vizinha de Tumbes.

Aparentemente, o motorista subiu a ladeira de Los Organos a uma velocidade excessiva, o levando a perder o controle do veículo em uma curva acentuada.

O ônibus deixou Lima com os torcedores que foram torcer pelo Barcelona contra o Sporting Cristal e que, apesar da derrota na última quinta-feira para os peruanos por 2 a 1, conseguiu se classificar para a próxima fase, onde enfrentará o Cerro Porteño.

O Ministério das Relações Exteriores do Equador lamentou o acidente no Peru, e ativou protocolos de apoio aos feridos e parentes dos mortos.

A Chancelaria equatoriana também disse que está acompanhando com as autoridades peruanas o atendimento aos seus cidadãos feridos e o repatriamento dos mortos.

*Com informações da EFE