Acompanhe o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Evento nos Estados Unidos, uma das sedes do Mundial, começa às 14h (de Brasília); seleções foram divididas pela Fifa em quatro potes com 12 seleções cada, de acordo com o ranking mundial

Dan Mullan/Getty Images/AFP Sorteio ocorre no Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, em Washington



O Brasil conhecerá nesta sexta-feira (5) os adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O sorteio será realizado às 14h (de Brasília), no Centro de Artes Cênicas John F. Kennedy, em Washington, nos Estados Unidos. Esta será a primeira edição do torneio com 48 seleções, distribuídas em 12 grupos. O Bate-Pronto, da Jovem Pan, acompanha e analisa o evento (assista abaixo).

As equipes foram divididas pela Fifa em quatro potes com 12 seleções cada, de acordo com o ranking mundial. As repescagens — europeia e mundial — completam o pote 4.

O Brasil está no pote 1 e será cabeça de chave, ao lado dos anfitriões Canadá, Estados Unidos e México, além de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Portugal e Bélgica.

Os três países-sede têm posições pré-definidas no sorteio:

México no grupo A

no grupo Canadá no grupo B

no grupo Estados Unidos no grupo D

A Fifa sorteará primeiro o pote 1 e, na sequência, os potes 2, 3 e 4.

Restrições e distribuição dos grupos

A entidade manteve a regra de que seleções de um mesmo continente não podem se enfrentar na fase de grupos, com exceção da Europa, que tem 16 participantes e pode ter até duas equipes por chave. Para equilibrar o chaveamento, as quatro seleções mais bem colocadas no ranking (Espanha, Argentina, França e Inglaterra) foram posicionadas de forma que só se encontrem a partir das semifinais, caso cumpram suas campanhas.

Caminho até a Copa

Com a expansão para 48 equipes, o torneio passa a ter 12 grupos de quatro seleções. Avançam para a fase eliminatória os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados. Assim, as equipes que chegarem à final disputarão oito partidas, uma a mais que no formato anterior.

A cerimônia desta sexta-feira define apenas a composição dos grupos. A tabela completa — com datas, horários e locais de cada jogo — será divulgada pela Fifa em um novo evento neste sábado. A abertura do Mundial será no Estádio Azteca, no México, e a final, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em 19 de julho de 2026.

