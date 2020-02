Agente de Bale diz que permanência no Real não é só por dinheiro

EFE/ Mahmoud Khaled Bale e Marcelo comemoram gol pelo Real Madrid



O representante do atacante galês Gareth Bale, Jonathan Barnet, garantiu, em declarações exibidas nesta segunda-feira, que o jogador está feliz no Real Madrid e que a permanência na capital da Espanha não tem relação com dinheiro, mas sim pelo bem-estar da família dele.

O agente foi questionado pela emissora britânica “Talksport” sobre uma suposta oferta do Tottenham para repatriar o antigo ídolo na janela de transferências que se encerrou na última sexta-feira.

“Gareth está feliz lá. Sejamos realistas, para a maioria dos clubes, em termos econômicos, está fora do alcance. Ele poderia renunciar ao dinheiro e ir para outro lugar, mas não é sobre dinheiro. É algo que tem a ver com a qualidade de vida e seus filhos, que cresceram em Madri”, disse Barnett.

O representante de Bale, no entanto, negou que tenha sido qualquer oferta do Tottenham para o Real Madrid, assim como disse não saber se é verdadeira a informação de que o dono do clube inglês, Daniel Levy, esteve na Espanha para negociar.

O galês, que tem estado fora dos planos do técnico francês Zinedine Zidane, tem mais dois anos e meio de contrato. Após esse período, Barnett não garantiu que o atacante retorne para o Tottenham.

“Quando acabar o contrato, nos sentaremos, também com a família dele, e decidiremos o que fazer”, garantiu.

*Com informações da EFE