Alaba e Müller igualam Ribéry no número de títulos do Campeonato Alemão

David Alaba e o meia-atacante Thomas Müller alcançaram o nono título do Campeonato Alemão de suas carreiras nesta terça-feira, todos pelo Bayern, e igualaram o recorde do francês Franck Ribéry, que deixou a equipe no ano passado.

Ribéry, de 37 anos, atualmente defende a Fiorentina. Ele atuou pelo Bayern por 12 temporadas, e também deu a volta olímpica no Alemão por nove vezes. Em oito campanhas, o meia-atacante teve a companhia de Alaba, de 27 anos, e de Müler, de 30. O outro título foi na temporada 2007-2008, quando os dois ainda não faziam parte do time profissional.

O Bayern confirmou o inédito octacampeonato alemão nesta terça-feira ao vencer o Werder Bremen por 1 a 0, no Weserstadion, ao chegar a 76 pontos, dez a mais que o vice-líder Borussia Dortmund, que tem apenas nove a disputar.

