Alan Kardec faz preleção épica na China e viraliza nas redes sociais; assista

Reprodução Alan Kardec fez um discurso sensacional antes de uma partida na China



O atacante Alan Kardec, do Chongqing Lifan, viralizou nas redes sociais nas últimas horas por um motivo inusitado. O centroavante, com passagens por São Paulo, Palmeiras e Vasco, fez uma preleção emocionante antes de uma partida válida pelo Campeonato Chinês. O discurso motivacional do jogador, que foi traduzido para o mandarim, repercutiu, principalmente, depois de ele rejeitar o dinheiro do “bicho” oferecido para o clube ganhar o confronto, dizendo que a motivação não era necessária. “Enfia o dinheiro no c*”, diz o atleta em determinado momento.

