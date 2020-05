Campeonato Alemão volta com goleada do Borussia Dortmund sobre o Schalke 04

EFE/EPA/MARTIN MEISSNER Haaland marcou o primeiro gol do Borussia contra o Schalke 04



O Campeonato Alemão voltou em grande estilo. Na manhã deste sábado, o Borussia Dortmund atropelou o Schalke 04 ao vencer por 4 a 0, em casa, no Iduna Park. Após dois meses de paralisação, a partida válida pela 26ª rodada do torneio foi disputada sem torcida.

Os jogadores respeitaram o protocolo de distanciamento imposto pela liga alemã durante a comemoração dos gols. Na primeira celebração, mantiveram a distância em coreografias ensaiadas. Depois, até chegaram mais perto uns dos outros, mas se cumprimentaram com o cotovelo ao invés de abraços.

O país elaborou um protocolo para a realização dos jogos, como o uso obrigatório de máscaras de proteção, banco de reservas com metade dos assentos vazio, equipamentos desinfetados e entrada de campo dos jogadores em momentos distintos. Os treinadores, porém, abandonaram o uso do equipamento de segurança minutos após entrarem em campo.

O contato físico dentro de campo, no entanto, permaneceu o mesmo. Divididas, carrinhos e empurrões aconteceram naturalmente. As câmeras flagraram alguns atletas cuspindo.

No fim da partida, não houve troca de camisas ou abraços. Com a ausência das torcidas, os atletas simularam a tradicional saudação aos apoiadores mais vibrantes que foram a uma muralha atrás dos gols. Os atletas foram até o local, formaram um cordão invisível, sem dar as mãos, e se reuniram para celebrar. Logo depois, eles aplaudiram os funcionários que estavam no estádio.

O resultado manteve o Dortmund na vice-liderança do campeonato, com 54 pontos, um ponto atrás do Bayern de Munique, que joga neste domingo. O Schalcke é o oitavo colocado, com 37 pontos.

O jogo

O Borussia Dortmund dominou quase toda a partida e construiu o placar com naturalidade. Foi superior ao Schalcke e venceu com facilidade, mesmo com os desfalques de alguns de seus principais jogadores, como Witsel, Emre Can e Reus.

Haaland foi responsável pelo primeiro gol. Acionado por Hazar dentro da área, apareceu livre para marcar. Guerreiro fez um segundo, em um chute cruzado. Aos dois minutos do segundo tempo, Hazard bateu de primeira e contou com uma falha do goleiro Schubert para balançar as redes pela terceira vez. Aos 17, Guerreiro saiu da lateral-esquerda e, como um meia, fechou o placar da vitória com um gol de trivela.

Rodada completa

Terceiro colocado com 51 pontos, o RB Leipzig empatou em casa em 1 a 1 com o Freiburg, e viu o Dortmund abrir vantagem.

O Wolfsburg, sexto colocado, venceu o Augsburg por 2 a 1. O Hertha Berlin, 11º na tabela, fez 3 a 0 no Hoffenheim. Na partida que poderia livrar um dos times da zona de rebaixamento, Fortuna Dusseldorf, 16º, empatou sem gols com o lanterna Paderborn.

Neste domingo, o líder Bayern de Munique e o Union Berlin se encontram. Werder Bremem e Bayer Leverkusen fecham a rodada na segunda-feira.