Alexander-Arnold exalta companheiro de Liverpool: ‘O Alisson passa muita confiança’

O lateral-direito Alexander-Arnold rasgou elogios nesta segunda-feira ao goleiro Alisson, seu companheiro de equipe no Liverpool, na véspera do jogo de ida entre os ‘Reds’ e o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na capital espanhola.

“Muita gente gostaria de contar com Alisson como goleiro ele passa muita confiança. É um dos melhores goleiros do mundo, provavelmente o melhor. Somos muito gratos por tê-lo em nosso time”, afirmou Alexander-Arnold em entrevista coletiva concedida no estádio Wanda Metropolitano, palco do jogo desta terça.

O lateral lembrou que a casa do Atlético é especial para o Liverpool. O Metropolitano foi o palco da final da última Champions, em que o time dirigido por Jürgen Klopp derrotou o Tottenham por 2 a 0.

“Tenho boas lembranças do que aconteceu, muitos dos sonhos se tornaram realidade, mas não podemos ficar no passado. Temos um grande jogo amanhã. Estamos muito concentrados. Não estamos pensando no que aconteceu em junho, mas sim no amanhã”, destacou o jogador da seleção inglesa, que garantiu que o Liverpool continua motivado, apesar da conquista da última Champions e da vantagem de 25 pontos na liderança do Campeonato Inglês.

“Temos a mesma mentalidade do ano passado e respeitamos o Atlético, que é uma equipe muito boa. Esperamos conseguir um bom resultado para a volta, em Anfield. Se não estivermos 100%, eles vão nos causar danos”, finalizou.

