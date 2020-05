Alexis Sánchez critica passagem de Mourinho pelo United: ‘Atmosfera insalubre’

Divulgação Mourinho treinou o United entre 2016 e 2018



Alexis Sánchez, atualmente emprestado para a Inter de Milão, detonou a passagem do treinador José Mourinho pelo Manchester United. Em entrevista à “BBC”, nesta quarta-feira (20), o chileno reconheceu a qualidade do técnico, mas afirmou que o português criou uma “atmosfera insalubre” no clube.

“Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo na maneira de comandar o time, em como estuda os vídeos e como encara o futebol em si. Mas, em se tratando de gestão do grupo, sempre ficava a sensação de que você estava dentro em um momento e logo depois estava fora”, comentou Sánchez. “Às vezes eu não jogava, de repente eu era escalado, depois não jogava mais… Como jogador, você perde confiança. Cada jogador foi perdendo a confiança aos poucos, entende?”, continuou.

José Mourinho comandou o United entre 2016 e 2018, levando a equipe aos títulos da Liga Europa (2016/17), da Taça da Liga Inglesa (2016/17) e da Supercopa da Inglaterra (2016/17). No entendimento de Sánchez, no entanto, ele não conseguiu aproveitar o talento do elenco do Manchester United.

“E, muitas vezes, a atmosfera criada (por Mourinho) era insalubre. Muitas vezes, eu estava jogando bem e fazia um gol, aí ele me sacava do time. Para passar por isso, eu pensava: ‘Eu amo o futebol, eu amo o futebol. Jogo futebol desde que tenho cinco anos, e, se me tiram a bola, eu perco a alegria. Eu sou assim”, completou.

Alexis Sánchez está emprestado para a Inter de Milão até o final de junho de 2020. O chileno possui contrato até a metade de 2022 e, até o momento, soma apenas 45 partidas e 5 gols nos Diabos Vermelhos.

Já José Mourinho foi contratado pelo Tottenham no final do ano passado. Ele tem vínculo com os Spurs até 2023.