Alisson projeta confronto de estilos na final do Mundial contra o Flamengo

CRISTIANO ANDUJAR/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Alisson foi um dos principais nomes do Liverpool na vitória por 2 a 1 em cima do Monterrey, na semifinal do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18). O goleiro fez diversas defesas importantes que garantiram o empate até os minutos finais do jogo. Do outro lado do gramado, Alisson viu o compatriota Firmino resolver o jogo já nos acréscimos e garantir a classificação para a final do torneio.

No final da partida, Alisson comentou sobre o confronto contra o Flamengo na final do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam no próximo sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília).

“É um teste para eles (Flamengo) e para gente também. É um estilo de jogo diferente do que estamos acostumados a encarar, agora sim vamos nos preparar para essa partida, vamos dar o nosso melhor pra vencer o título, que é muito importante pra gente”, comentou Alisson.

O goleiro da seleção brasileira comemorou o fato de enfrentar um time do seu país e ter diversos amigos do outro lado.

“É muito bom, primeiro porque é um time brasileiro, também tem muita gente que me dou bem lá dentro, amigos como Gérson, Diego Alves, Diego, Filipe Luís, Rafinha de jogar contra. Presidente do Flamengo também esteve numa convocação da seleção brasileira. Vai ser um grande jogo. um belo espetáculo para quem está assistindo”, finalizou.