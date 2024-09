Ancelotti anuncia que Mendy renovou com Real Madrid até 2027

Na semana passada, jornal esportivo Marca havia revelado que o lateral-esquerdo renovaria até esse ano, mas até o momento o clube não havia confirmado

O francês Ferland Mendy renovou seu contrato com o Real Madrid até 2027, anunciou nesta segunda-feira (23) o técnico do time ‘merengue’ Carlo Ancelotti durante uma coletiva de imprensa. Na semana passada, o jornal esportivo Marca havia revelado que o lateral-esquerdo renovaria até esse ano, mas até o momento o clube não havia confirmado. “Estamos muito felizes com ele, renovou contrato e está muito bem. Como já disse, o seu nível defensivo é muito elevado”, declarou Ancelotti na véspera do jogo em casa contra o Alavés pela sétima rodada da LaLiga. O técnico italiano chamou o jogador de 29 anos de “o melhor lateral-esquerdo do mundo em termos defensivos” em janeiro. Mendy chegou ao Real Madrid procedente do Lyon em 2019 e o seu contrato atual se encerra no final desta temporada, em junho de 2025. O jogador, que já vestiu a camisa da França 10 vezes, desfalcou a seleção na última data Fifa.

