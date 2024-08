Ancelotti defende Rodrygo e afirma que jogador não fez publicação com ciúme do trio BMV

Após marcar na estreia do Real Madrid, perfil do ex-santista postou que era necessário ‘colocar o R’ na sigla que representa Bellingham, Mbappé e Vinicius Júnior, mas atleta disse que não foi ele o autor

CATI CLADERA/EFE Rodrygo beija o escudo do Real Madrid para celebrar gol na estreia da equie no Espanhol



O técnico Carlo Ancelotti abordou a controvérsia envolvendo o atacante Rodrygo no Real Madrid, que surgiu após a primeira partida do Campeonato Espanhol. Uma mensagem atribuída ao jogador gerou discussões, mas Ancelotti assegurou que o brasileiro desmentiu a informação, afirmando que está satisfeito e se dedicando ao trabalho. Na estreia do Real contra o Mallorca, Rodrygo marcou um gol, mas uma declaração em um aplicativo de mensagens, que foi rapidamente excluída, insinuava que ele desejava ser parte da sigla BMV, que representa Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior. “Vão ter que colocar o R”, dizia o post. Ancelotti comentou sobre a situação: “Conversei com ele. Ele me assegurou que a mensagem era falsa e que não fez tal declaração. Não há problema”.

Além disso, Rodrygo enfatizou a relevância do quarteto ofensivo do Real Madrid, ressaltando que cada jogador tem seu papel nas competições. Apesar de ter aberto o placar na partida, o Real Madrid acabou empatando, resultando em apenas um ponto na estreia da La Liga. A situação gerou um certo alvoroço entre os torcedores e a mídia, mas a posição clara de Ancelotti e a resposta de Rodrygo parecem ter acalmado as águas. O técnico demonstrou confiança no jogador e na equipe, que busca se ajustar para os próximos desafios na temporada.

🗣️ Carlo Ancelotti: “He hablado con Rodrygo y todo está bien, su mensaje era fake, ha sido uno de los mejores en estos partidos.” 🤍 pic.twitter.com/6W1E64E009 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 23, 2024

