Ancelotti nega que Everton tenha recebido proposta do Barcelona por Richarlison

No último dia da janela de transferências no futebol espanhol, o técnico Carlo Ancelotti, do Everton, negou que o Barcelona tenha feito uma proposta oficial pelo atacante Richarlison, da seleção brasileira.

Em coletiva nesta sexta-feira (31), o técnico do Everton afirmou que as informações não passaram de rumores e ressaltou a importância de Richarlison no clube inglês.

“Fui pego de surpresa ontem. Ele estava aqui, ainda está aqui, não foi para o Barcelona”, disse Ancelotti. “Acho que foi um rumor. Nós não recebemos nenhuma oferta oficial por ele. O jogador está feliz aqui, assinou um novo contrato há um mês. Ele é uma peça muito importante no nosso elenco, um jogador muito importante. Estamos felizes com ele”, afirmou o italiano.

“Rumor é rumor. Mas também se não for apenas um rumor, Richarlison é muito importante e vai ficar conosco”, finalizou.