Ansu Fati sofre lesão e está fora da última partida do Barcelona de 2019

Reprodução/FCB Ansu Fati está fora da última partida do Barcelona de 2019



Ansu Fati, principal promessa das categorias de base do Barcelona, está fora do último confronto do time em 2019, diante do Alavés, marcado para o sábado (21), às 12h (de Brasília), no Camp Nou. O atacante sofreu uma lesão no quadril e não foi relacionado pelo treinador Ernesto Valverde.

Através de comunicado, o Barça informou a contusão de Fati e disse que o atleta de apenas 17 anos não tem data para retornar aos gramados. A expectativa da imprensa espanhola, no entanto, é que ele se recupere a tempo do clássico diante do Espanyol, no dia 4 de janeiro de 2020.

Veloz e habilidoso, Ansu Fati foi utilizado por Ernesto Valverde no empate sem gols da equipe blaugrana contra o Real Madrid, na última quarta-feira (18), na Catalunha. Saindo do banco de reservas, o jogador tentou algumas jogadas pela ponta esquerda, mas não conseguiu incomodar os madrilenos.

Veja a lista de convocados para o jogo abaixo: