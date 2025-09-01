Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Antony deixa o Manchester United e volta ao Betis em definitivo

Antony deixa o Manchester United e volta ao Betis em definitivo

Atacante brasileiro assinou contrato válido até junho de 2030; revelado pelo São Paulo, ele já havia atuado no clube espanhol por empréstimo, após não empolgar na Inglaterra

  • 01/09/2025 16h46 - Atualizado em 01/09/2025 16h51
Divulgação/Betis O atacante Antony, do Betis Antony fez 26 jogos pelo Betis na temporada passada, com nove gols e seis assistências,

Depois de meses de negociação, o Real Betis confirmou nesta segunda-feira (1º) a contratação em definitivo do meia-atacante Antony, do Manchester United. O brasileiro, que já havia atuado no clube espanhol por empréstimo na última temporada, assinou contrato válido até junho de 2030. O negócio gira em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões). O acordo prevê que a agremiação de Sevilha detenha 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 50% permanecem com o United, de olho em uma futura revenda.

Na última temporada, Antony foi um dos destaques do Betis. Em 26 jogos, marcou nove gols e deu seis assistências, ajudando a equipe alviverde a chegar à final da Liga da Conferência. O desempenho convenceu a diretoria a investir em sua permanência. Antes de chegar à Espanha, o atacante, revelado pelo São Paulo, brilhou pelo Ajax, da Holanda, o que motivou o Manchester United a desembolsar 86 milhões de libras (cerca de R$ 556 milhões) em 2022. No entanto, na Inglaterra, não conseguiu repetir o mesmo nível: em 96 partidas, anotou apenas 12 gols e distribuiu cinco assistências.

Com a nova transferência, Antony encerra sua passagem pelo futebol inglês e inicia de forma definitiva a carreira no futebol espanhol, onde terá cinco temporadas pela frente com a camisa do Betis. “Nos vemos em casa”, disse o brasileiro em uma das postagens do Betis sobre a contratação.

Veja o que o Betis postou sobre a contratação:

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

