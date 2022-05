AO VIVO: Acompanhe o minuto a minuto da final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid

Clubes já se enfrentaram na decisão do torneio continental em 2018, com vitória para o clube espanhol por 3 a 1; foi a décima terceira conquista do time madrilenho

Reprodução/Twitter/ChampionsLeague Liverpool e Real Madrid decidirão a Liga dos Campeões da Europa de 2022



PRÉ-JOGO – Telões no estádio afirmam que, devido a problemas de segurança no entorno do estádio, o início do jogo será atrasado em 15 minutos. Jornalistas locais alegam que houve invasão de torcedores sem ingressos.

Imagens da confusão do lado de fora do Estade de France 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/qi9kPrxpXh — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) May 28, 2022

PRÉ-JOGO – De última hora, o meio-campista Tiago Alcântara se retirou do aquecimento preparatório para a final da Liga dos Campeões e não iniciará a partida. Naby Keita irá jogar em seu lugar. Antes deste sábado, especulava-se sobre a presença do espanhol na decisão e sua presença foi listada pelo clube como questionável. Durante a semana, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, havia afirmado que contava com a presença do bicampeão europeu.

PRÉ-JOGO – No apito final que selou a classificação do Real Madrid para as finais da Liga dos Campeões, ao derrotar o Manchester City no Santiago Bernabéu, o atacante Mo Salah publicou em seu Instagram que têm ‘contas a acertar’ com o clube madrilenho. Isso porque, no último confronto entre os dois times, em 2018, na finalíssima, o egípcio se lesionou no primeiro tempo e não atuou durante boa parte da decisão europeia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mohamed Salah (@mosalah)

PRÉ-JOGO – Após a divulgação da escalação, destaque para o lateral do Liverpool, Alexander-Arnold. Com a disputa da final em 2018 e em 2019, caso entre em campo hoje, o britânico ira se tornar o mais jovem atleta a disputar três finais de Liga das Campeões da Europa!

TIMES ESCALADOS! – Real Madrid e Liverpool divulgam os times que irão à campo no Stade de France, em Paris. Destaque para o número de brasileiros que irão à campo. Do lado inglês, o goleiro Alisson e o meio-campista Fabinho. Para os espanhóis, o zagueiro Éder Militão, o meio-campista Casemiro e o atacante Vini Júnior.

Liverpool busca igualar o Milan como segundo time com mais conquistas de Champions League. O clube inglês luta para levar seu sétimo título da Liga das Campeões para o Anfield. Já o Real Madrid deseja tornar-se rei da Europa pela 14ª temporada.

⚪️ 🏆 🔴 What colour will they be at full time?#UCLfinal pic.twitter.com/86gGn20u5c — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

Boa tarde! Estamos começando aqui a transmissão minuto a minuto da final da Liga dos Campeões da Europa entre Real Madrid e Liverpool!