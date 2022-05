Após decisão sobre russos, saiba como ficarão as competições da Uefa em 2022/23

Entidade europeia anunciou nesta segunda-feira, 2, mudanças nos torneios de seleções e interclubes

Divulgação Uefa excluiu os times russos por causa de invasão na Ucrânia



A Uefa decidiu nesta segunda-feira, 2, sobre as próximas competições que administra para a temporada 2022/23, tanto de clubes quanto de seleções, após a exclusão dos clubes russos e das seleções. O Comitê Executivo da Uefa informou que na Liga das Nações, a Rússia não participará do Grupo 2 da Liga B, sendo automaticamente rebaixado, enquanto no Campeonato Europeu Sub-21, como não disputou duas rodadas do Grupo C, será excluída e a chave continuará com cinco equipes. Nas seleções femininas, a Rússia será substituída por Portugal na Eurocopa feminina 2022, agendada para 6 a 31 de julho. Na classificatória para a Copa do Mundo, a seleção também foi excluída e o Grupo E terá cinco seleções. Em competições interclubes (Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference Ligue, Liga dos Campeões feminina e Youth League), a Rússia não terá nenhum representante na temporada 2022/23, e as vagas serão redistribuídas para os outros países. No futsal, a seleção feminina será substituída pelo segundo vice-campeão mais bem classificado da Rodada Preliminar e, na qualificatória para a Copa do Mundo, a Noruega assume a vaga.