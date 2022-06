Após Finalíssima entre Argentina e Itália, Conmebol e Uefa anunciam edição feminina

Entidades consideraram um ‘sucesso’ jogo desta quarta-feira, dia 1º, em Wembley e anunciaram novas competições

EFE/EPA/ANDY RAIN Argentina foi campeã da Finalíssima 2022, depois de quase 30 anos da última edição



Uma Finalíssima do futebol feminino vem aí. Nesta quinta-feira, 02, a Conmebol anunciou a criação de mais três competições intercontinentais com a Uefa depois do sucesso da edição masculina entre Argentina e Itália na quarta-feira, dia 1º, com todos os ingressos esgotados. Uma delas é o confronto entre a seleção vencedora da Eurocopa feminina e a vencedora da Copa América feminina, ambas competições que acontecerão em julho deste ano. A data ainda não está definida, mas será em uma Data Fifa, e a localização do evento será anunciado em breve. Outra ‘Finalíssima’ também acontecerá no Sub20, entre os campeões da Libertadores e da Liga Juvenil da Uefa, em 21 de agosto. No futsal, será um Final Four entre o campeão da Eurocopa de futsal, Portugal, e a terceira colocada Espanha, contra a campeã da Copa América de Futsal, Argentina, e o vice Paraguai. Essa competição está marcada para acontecer entre os dias 16 e 18 de setembro. O comunicado também ressalta que o intercâmbio entre árbitros seguirá para cursos e variadas competições, além de uma unificação das licenças de treinadores que entrará em vigor a partir de 2023.