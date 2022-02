Após invasão à Ucrânia, Uefa tira final da Champions da Rússia; decisão será disputada em Paris

Final do torneio continental aconteceria na cidade de São Petersburgo, mas, após movimentações das tropas russas, entidade optou pela alteração da sede

Reprodução/@ChampionsLeague Decisão será disputada no Stade de France no dia 28 de maio



Depois de uma série de discussões, a Uefa determinou a mudança da sede da final da Champions League desta temporada. Em comunicado emitido nesta sexta-feira, 25, a entidade máxima do futebol europeu anunciou que a decisão não será mais disputada no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo devido à invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Com isso, a Uefa informou que a decisão será disputada no Stade de France, em Paris, no dia 28 de maio. ” Uefa gostaria de expressar seu agradecimento ao presidente da França, Emmanuel Macron, pelo apoio pessoal e comprometimento para que o jogo de clubes mais prestigiado da Europa fosse movido para a França, neste tempo de crise sem paralelos. Junto com o governo francês, a Uefa vai dar suporte a vários envolvidos para garantir o resgate de jogadores de futebol e suas famílias na Ucrânia, que enfrentam terríveis sofrimentos humanos, destruição e deslocamento”, afirmou a entidade em um comunicado. Também foi estabelecido que os clubes russos e ucranianos, assim como as seleções nacionais, deverão mandar seus jogos em estádios neutros.