Após ‘não’ de Mbappé, Al-Hilal faz proposta milionária por estrela do Napoli

Equipe da Arábia Saudita está disposta a abrir os bolsos por destaque da última temporada; Malcom, Milikovic-Savic, Koulibaly e Neves já foram contratados nesta janela

EFE/EPA/ETTORE GRIFFONI Osimhen celebra gol do título do Napoli contra a Udinese



Depois de ter sua oferta milionária recusada por Kylian Mbappé, o Al-Hilal determinou um novo alvo na janela de transferências. Trata-se do atacante nigeriano Victor Osimhen, um dos destaques do Napoli na temporada passada. Para contar com o reforço, o clube da Arábia Saudita está pronto para abrir os cofres e oferecer 140 milhões de Euros, o que equivale a aproximadamente R$ 732 milhões. O valor é próximo ao pedido pelo presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, para negociar um de seus maiores craques. Originalmente, o prexo fixado para vender o atleta era de 150 milhões de Euros (R$ 784 milhões). Há alguns dias, o Al Hilal fez uma proposta de 300 milhões de Euros (R$ 1,56 bilhão) por Mbappé, mas o francês não abriu negociações com a equipe. Na última temporada, Osimhen foi um dos destaques do Napoli, sendo artilheiro do Campeonato Italiano e marcando 33 gols em 42 jogos pelo time. Caso o negócio seja fechado, essa será a 5ª contratação do Al Hilal na janela. Anteriormente, o clube acertou a chegada do zagueirou Koulibaly (Chelsea), do volante Rúben Neves (Wolverhampton), do meia Milinkovic-Savic (Lazio) e do ponta Malcom (Zenit).