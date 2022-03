Após parada cardíaca, Eriksen volta a marcar em jogo com a Dinamarca

Meio-campista foi ovacionado no estádio Parken, em Copenhagem, mesmo local da fatídica partida da Eurocopa 2021

EFE/EPA/Liselotte Sabroe Christian Eriksen foi abraçado pelos companheiros, técnico e aplaudido pela torcida



O meio-campista Christian Eriksen voltou a marcar com a camisa da seleção da Dinamarca nove meses depois de sofrer uma parada cardíaca em campo. O feito aconteceu no estádio Parken, em Copenhage, mesmo local da fatídica partida entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, em junho de 2021. Nesta terça-feira, 29, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar, a Dinamarca venceu a Sérvia por 3 a 0, e Eriksen marcou o terceiro gol aos 12 minutos do segundo tempo. Maehle e Lindstrom fizeram os outros gols da partida. O meio-campista voltou aos campos pelo Brentford, da Inglaterra, em fevereiro deste ano, depois de colocar um marca-passo e não ser autorizado a atuar na Itália pela Internazionale.