Após seis vitórias seguidas, Arsenal perde para o Aston Villa e deixa a liderança do Campeonato Inglês

Gunners foram ultrapassados pelo Liverpool, que virou sobre o Crystal Palace no final do jogo

EFE/EPA/TIM KEETON Jogadores do Aston Villa comemoram vitória contra o Arsenal



O Arsenal saiu da liderança do Campeonato Inglês neste sábado após perder para o Aston Villa por 1 a 0, no estádio Villa Park, em Birmingham. Após seis vitórias seguidas, a equipe de Gabriel Jesus e Martinelli tentava manter o embalo, mas encontrou um adversário duro, que abriu o placar logo aos 7 minutos. Após ótima jogada de Bailey pela direita, McGinn recebeu na área e bateu com firmeza. Os Gunners reclamam de um pênalti de Douglas Luiz em Jesus. Com a derrota, a equipe do ex-palmeirense caiu para a vice-liderança, com um ponto a menos que o Liverpool (37 a 36). Em ótima campanha, o Aston Villa foi a 35 e assumiu a terceira posição. Os Reds também jogaram hoje e derrotaram o Crystal Palace, fora de casa, por 2 a 1. Todos os gols foram marcados no segundo tempo: Mateta, de pênalti, deixou os mandantes em vantagem, Salah empatou e, nos acréscimos, Elliot definiu a virada do novo líder.