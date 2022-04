Após sofrer lesão na seleção, Antony pode desfalcar o Ajax pelo restante da temporada 

Em boa fase, o atacante já marcou 12 gols e distribuiu dez assistências em 33 partidas pelo clube holandês na temporada

Antony precisou deixar o campo de maca na vitória da seleção brasileira diante da Bolívia, em La Paz, no dia 29 de março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2022. O problema do atacante, no entanto, parece ser mais sério do que imaginava. Na manhã desta terça-feira, 5, o Ajax informou que a contusão no tornozelo direito deve tirar o brasileiro das atividades por, no mínimo, mais um mês. Existe a possibilidade do jovem também não voltar a atuar mais na temporada 2021/2022.

Em boa fase, Antony já marcou 12 gols e distribuiu dez assistências em 33 partidas pelo Ajax na temporada. Ele, contudo, perderá a final da Copa da Holanda, contra o PSV Eindhoven, no próximo dia 17. Além disso, o atacante revelado nas categorias de base do São Paulo poderá perder a reta final do Campeonato Holandês, em que o time de Amsterdã lidera com 69 pontos, oito a mais que rival PSV faltando seis rodadas para a conclusão da competição.