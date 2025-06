Após título com Portugal, Cristiano Ronaldo encerra mistério sobre onde vai jogar neste ano

Após ser especulado em clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, craque português informou que seguirá no Al Nassr, da Arábia Saudita

O atacante português Cristiano Ronaldo pôs fim às especulações sobre seu futuro ao confirmar que permanecerá no Al-Nassr, da Arábia Saudita. A declaração foi feita após a conquista da Liga das Nações da UEFA com a seleção de Portugal, em Munique, onde o craque marcou o segundo gol no duelo com a Espanha, vencido pelo selecionado lusitano na disputa por pênaltis. “Futuro? Não vai mudar nada. Al-Nassr, sim”, afirmou CR7 aos jornais portugueses, dissipando as dúvidas que surgiram após uma mensagem enigmática em suas redes sociais, onde publicou “este capítulo acabou” ao fim da temporada saudita, levando muitos a interpretarem como uma despedida do clube.

A incerteza sobre o futuro do jogador, que completará 40 anos, gerou diversas especulações. Houve rumores de que ele poderia atuar na Copa do Mundo de Clubes, com propostas de clubes argentinos, como River Plate ou Boca Juniors, e até mesmo de times brasileiros como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que participarão da competição da FIFA. No entanto, Cristiano Ronaldo optou por cumprir seu contrato com o Al-Nassr, que, segundo informações, deve ser renovado, já que seu vínculo atual se encerraria em junho.

Desde sua chegada ao Al-Nassr em 2023, Cristiano Ronaldo ainda não conseguiu conquistar o Campeonato Saudita. Na última temporada, a equipe de Riade terminou em terceiro lugar. O único título levantado pelo atacante com a camisa do Al-Nassr foi a Copa dos Campeões Árabes, um torneio regional de menor expressão, em 2023.

Com a confirmação da permanência, o craque português deve retornar aos gramados na abertura da próxima edição do Campeonato Saudita, prevista para agosto, marcando a 50ª edição da competição.

