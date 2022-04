Após títulos de PSG e Bayern de Munique, confira como estão os campeonatos nacionais na Europa 

Na Inglaterra, Manchester City e Liverpool estão separados por apenas um ponto, enquanto Milan e Internazionale também fazem bela disputa na Itália

Andrew Yates / EFE /EPA Manchester City e Liverpool estão brigando ponto a ponto pelo título do Campeonato Inglês



O Paris Saint-Germain conquistou seu décimo título do Campeonato Francês e igualou o recorde do Saint-Étienne no último sábado, 23, ao empatar com o Lens, ficando com a taça com quatro rodadas de antecedência. O Bayern de Munique, por sua vez, ganhou o Alemão pela décima temporada consecutiva, ampliando o seu domínio nacional com três jogos de antecipação. Outros torneios importantes do Velho Continente, no entanto, seguem com roteiros completamente indefinidos e guardam emoções até os últimos instantes. Na Inglaterra, por exemplo, Manchester City e Liverpool estão separados por apenas um ponto. Já na Itália, a briga principal é entre Inter de Milão e Milan. Abaixo, veja como estão as principais ligas europeias.

INGLATERRA

Restando cinco rodadas para o término do Campeonato Inglês, o Manchester City lidera a competição com 80 pontos, apenas um a mais que o Liverpool. Vivos nas semifinais da Liga dos Campeões, os rivais tentam conciliar a disputa de alto nível da liga nacional com o sonho em erguer a taça da “Champions League”. Nesta semana, os “citizens” recebem o Real Madrid pela partida de ida, enquanto os Reds jogam contra o Villarreal, no Anfield. Depois, os times comandados por Pep Guardiola e Jurgen Klopp voltam suas atenções para a Premier League. Abaixo, veja quais são os últimos adversários dos concorrentes ao título.

Manchester City: Leeds (fora), Newcastle (casa), West Ham (fora), Wolverhampton (fora) e Aston Villa (fora).

Liverpool: Newcastle (fora), Tottenham (casa), Aston Villa (fora), Southampton (fora) e Wolverhamtpon (casa).

ITÁLIA

Na “Terra da Bota”, a briga pela taça do Campeonato Italiano também tem um cenário parecido. Sem levantar o “Scudetto” há onze anos, o Milan lidera a competição com 74 pontos, dois a mais que a rival Inter de Milão, que tem um jogo a menos – a equipe treinada por Simone Inzaghi tem uma partida atrasada diante do Bologna. Correndo por fora na disputa está o Napoli, que soma 67 pontos. Vale lembrar que restam apenas quatro rodadas para o fim do torneio.

Milan: Fiorentina (casa), Verona (fora), Atalanta (casa) e Sassuolo (fora).

Inter de Milão: Bologna (fora), Udinese (fora), Empoli (casa), Juventus (fora) e Cagliari (casa).

Napoli: Sassuolo (casa), Torino (fora), Genoa (casa) e Spezia (fora).

ESPANHA

Maior campeão espanhol, o Real Madrid deve ganhar mais uma taça da La Liga nos próximos dias. A cinco rodadas para o fim da competição, o time de Karim Benzema, Vinicius Júnior e companhia tem 15 pontos a mais que Barcelona e Sevilla, rivais que brigam pela segunda posição. Assim, um empate diante do Espanyol, no próximo sábado, 30, no Santiago Bernabéu, basta para a equipe madrilena conquistar seu 35º título.

PORTUGAL

O Porto é outro time que caminha a passos largos para tornar-se campeão nacional na temporada 2021/2022. Com mais quatro rodadas a serem disputadas, o Dragão lidera com 82 pontos, nove a mais que o vice-líder Sporting. O Benfica, que acumula 68, já não possui mais chances de título e apenas “cumpre tabela” nas últimas partidas do torneio. Assim, a competição pode ser sacramentada no próximo final de semana, quando o Porto recebe o Vizela, enquanto o Sporting encara o Gil Vicente.

HOLANDA

Já nos Países Baixos, o Ajax é quem aparece como o favorito a ganhar o Campeonato Holandês. Restando quatro rodadas, o time do brasileiro Antony tem 75 pontos, quatro a mais que o PSV. Sem um confronto direto no horizonte, a equipe de Eindhoven precisa vencer todas suas partidas e torcer para o que o rival tropece duas vezes, algo que parece improvável.